Ярославський про повістку у справі "Мотор Січі": відповім на питання як свідок, але треба викликати підозрюваних

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський планує за запрошенням слідчого управління СБУ 19 січня з'явитися на допит в якості свідка у справі ПАТ "Мотор Січ" - авіабудівного підприємства, розвитком якого бізнесмен збирається займатися.

Про це Ярославський повідомив на своїй сторінці у Facebook, підтвердження інформації також є на офіційному сайті групи.

Як відомо, у серпні 2020 р. група DCH повідомила про намір розвивати українське авіабудування і, зокрема, ПАТ "Мотор Січ". Партнером DCH в цьому проекті є компанія Skyrizon (КНР), яка серед інших китайських акціонерів "Мотор Січі" звернулася в міжнародний арбітраж з позовом проти держави Україна, вважаючи свої інвестиції в підприємство експропрійовані українською владою.

На сайті DCH повідомляється, що Олександр Ярославський розповів, що отримав одразу 4 виклику в СБУ - на 19, 20, 21 і 22 січня. Їх вислали в суботу, 16 січня, електронною поштою, хоча, як говорять юридичні експерти, такі документи повинні вручати особисто або надсилати звичайною поштою.

До того ж відправка відразу 4 повідомлень з календарними датами, наступними одна за одною, не є звичайною практикою.

Як випливає з наведеної інформації, бізнесмена викликають дати свідчення в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженню № 2201700000000272. Саме через цю кримінальну справу з 2017 р. заблоковані акції ПАТ "Мотор Січ", китайських акціонерів не допускають на підприємство, а заводом як і раніше управляє екс-власник В'ячеслав Богуслаєв, який і продав китайцям належні йому акції.

Ярославський у своїй заяві на сайті підтвердив, що як свідомий громадянин прибуде за вказаною адресою в перший же день - 19 січня 2021 року.

"Я виконаю свій громадянський обов'язок і повідомлю співробітникам СБУ свою думку з тих питань, які поставлені", - сказано в документі.

Однак бізнесмен підкреслює, що у нього викликає подив перелік згаданих СБУ статей Кримінального кодексу, за якими від нього хочуть почути свідчення: ст. 14 "Підготовка до кримінального правопорушення", ст. 111 "Державна зрада", ст. 113 "Диверсія".

"У разі ПАТ "Мотор Січ" набагато більше могли б розповісти ті люди, які не допускають на підприємство його акціонерів і не скликають загальні збори акціонерів. Ті, чиї дії призвели до звільнення майже 10 000 робітників, позбавивши їхні родини засобів до існування. А також ті, хто причетний до необґрунтованих арештів акцій, прийняття неправосудних рішень і саботажу видачі дозвільної документації. Правда, думаю, всіх їх мало б сенс викликати вже не в якості свідків", - вважає бізнесмен.

Ярославський також зазначає, що вже стикався з тиском СБУ, коли став власником Харківського тракторного завод.

"Поки команда DCH працювала, щоб вивести ХТЗ з простою і знайти ринки збуту для своєї продукції, окремі представники СБУ теж намагалися інкримінувати менеджменту заводу "диверсію" й "зраду". Історія розсудила нас: виробництво відновлено, навколо нього створюється бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ", а всі звинувачення луснули, як мильні міхур", - зазначив він.

Президент DCH також висловив жаль, "що через 5 років при новому президентові України та уряді, новому депутатському корпусі ВРУ ми знову бачимо ту ж картину залякування бізнесу і тиску на інвесторів. І що наша країна поки що так і не стала правовою державою".

"Навряд чи хтось стане сумніватися в тому, що якби я щось знав про чиюсь зраду моїй рідній країні, в майбутнє якої я вірю, і інші злочини, то сам би прийшов у Службу безпеки, не чекаючи виклику", - резюмує Ярославський.

Нагадаємо, Ярославський протягом багатьох років входить в ТОП-10 найбагатших людей в Україні за даними рейтингу Forbes Ukraine.

Серед знакових проектів Ярославського створення найбільшого в країні банку "УкрСіббанк" (нині входить до BNP Paribas); будівництво інфраструктури Євро-2012 в Харкові (сучасних аеропорту і стадіону, першого в місті готелі рівня 5* і ін.); відродження Харківського тракторного заводу та створення на його базі "Екополісу ХТЗ"; участь в якості приватного інвестора в будівництво нового аеропорту у Дніпрі та інші.

Сума інвестицій бізнесмена тільки в економіку Харківського регіону перевищує $1 млрд, в т.ч. завдяки $300 млн Харків отримав статус міста, що приймає Євро-2012. Ярославський - один з 12 осіб, які одночасно удостоєні звання "Почесного громадянина Харкова" та "Почесного громадянина Харківської області".