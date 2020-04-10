Ярославский помог Офису президента наладить поставки ПЦР-тестов в Украину, - эксперт

Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)

По словам эксперта, идея президента привлечь крупный бизнес для борьбы с коронавирусом себя оправдала

Из-за вспышки коронавируса в Украине многим бизнесменам пришлось перебрать на себя управление ситуацией в регионах и пожертвовать не мало средств и сил для противодействия распространению инфекции, а при содействии бизнесмена Александра Ярославского власть смогла оперативно организовать дефицитные во всем мире ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом говорится в публикации РБК-Украина "Ситуативный союз: как крупный бизнес помогает регионам бороться с коронавирусом".

Так, по мнению политолога Владимира Фесенко, решение президента привлечь бизнесменов и олигархов - вынужденная мера и правильная инициатива, ведь в условиях пандемии надо действовать быстро и нестандартно.

Кроме того, как отмечает эксперт, в рамках такого сотрудничества с Офисом президента Александр Ярославский помог украинской власти наладить контакт с китайским миллиардером Джеком Ма и организовать поставку крупной партии дефицитных во всем мире экспресс- и ПЦР-тестов.

"Более того, как показывает практика, большинство стран также привлекает крупный бизнес, поэтому в этом нет ничего удивительного. Напротив, у крупных компаний, как правило, хорошие организационные ресурсы, развернутая региональная логистика, и самое главное - дополнительные финансовые возможности и связи, которых на уровне государства нет. Например, в рамках такого сотрудничества с Офисом президента Александр Ярославский помог украинской власти наладить контакт с китайским миллиардером Джеком Ма и организовать поставку крупной партии экспресс- и ПЦР-тестов. Без такой кооперации это сделать было бы в разы дольше", - отмечает в комментарии РБК-Украина Владимир Фесенко.

По словам сооснователя и директора экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолия Амелина бизнес помогает на разных уровнях - кто-то закупает аппараты ИВЛ, кто-то маски и респираторы, кто-то обеспечивает целые больницы.

"Бизнес более мобильный, менее бюрократизирован, у него отлажены контакты с поставщиками и логистика. Со стороны президента было логично привлечь его к обеспечению больниц всем необходимым для противостояния коронавирусу. К тому же, к крупному бизнесу, который взял кураторство над областями, подключается малый и средний бизнес, который также аккумулирует средства и помогает на своем уровне", - считает эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что группа DCH Александра Ярославского возглавила рейтинг бизнесменов, финансово помогающих государству бороться с коронавирусом в Украине. По подсчетам журналистов, с начала распространением инфекции в Украине бизнесмен выделил уже 391 млн.

Как писало РБК-Украина, 9 апреля в Украину из Китая прибыли еще 100 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19, которые за $850 тыс. купил владелец и президент DCH Александр Ярославский.

Ранее в аэропорту "Борисполь" осуществил посадку борт с еще 100 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, которые бизнесмен закупил при содействии китайского миллиардера Джека Ма.

Также сообщалось, что еще $1,15 млн Ярославский перечислил за 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены в Украину из Германии в ближайшее время.

Все закупки товаров медназначения Ярославским осуществляются по ценам производителей, промежуточные звенья в цепочке поставок на этих партиях товара не зарабатывают.

Первую партию ПЦР-тестов от Джека Ма при содействии Ярославского прибыла в Украину 24 марта, из них 5 тыс. были доставлены в Харьков для обеспечения нужд региона



Сообщалось также, что совместно с городской властью Харькова бизнесмен профинансировал раздачу 150 тыс. продовольственных наборов и 40 тыс. аптечек местным пенсионерам. Кроме того, по инициативе Ярославского харьковская ОГА закупила необходимые материально-технические ресурсы для больниц региона на $2,4 млн.