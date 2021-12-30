Ярославский объявил суперматч. Легенды "Металлиста" сыграют против нынешнего состава

"Мы пригласили всех игроков нашего клуба приехать в Харьков и сыграть матч между "Металлистом" образца 2005–2013 годов и "Металлистом", который есть у нас сегодня. Поэтому 28 мая мы приглашаем всех вас на этот суперматч. Надеюсь, вы получите огромное удовольствие", - анонсировал Ярославский.

Он также подвел итоги уходящего года, и заявил об амбициях клуба на ближайшую перспективу.

"Мы с вами проводим хорошее время в подготовке новой команды. Что сделано на сегодня? На сегодня часть инфраструктуры мы уже привели в порядок. Мы создали коллектив, который по всем показателям стал лучшим во Второй лиге, мы идем впереди всех в Первой лиге - с разницей в 11 очков. То есть у нас есть чем гордиться. Но этого мало. Наша основная задача - создать боеспособную команду, которая могла бы занять достойное место в Украинской Премьер-Лиге и играть для начала в Лиге Европы. Об остальном мы будем думать уже после выполнения этой задачи", - рассказал Александр Ярославский.