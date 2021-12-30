Ярославський оголосив суперматч. Легенди "Металіста" зіграють проти нинішнього складу

На футбольній арені Харкова 28 травня пройде суперматч, в якому зійдуться гравці чинного складу ФК "Металіст" та зірки клубу 2005-2013 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента клубу Олександра Ярославського на сайті.
"Ми запросили всіх гравців нашого клубу приїхати до Харкова та зіграти матч між "Металістом" зразка 2005-2013 років та "Металістом", який є у нас сьогодні. Тому 28 травня ми запрошуємо всіх вас на цей суперматч. Сподіваюся, ви отримаєте величезне задоволення", - анонсував Ярославський.
Він також підбив підсумки року, що минає, і заявив про амбіції клубу на найближчу перспективу.
"Ми з вами проводимо гарний час у підготовці нової команди. Що зроблено на сьогодні? На сьогодні частину інфраструктури ми вже упорядкували. Ми створили колектив, який за всіма показниками став кращим у Другій лізі, ми йдемо попереду всіх у Першій лізі - с різницею в 11 очок, тобто у нас є чим пишатися, але цього мало... Наше основне завдання - створити боєздатну команду, яка могла б зайняти гідне місце в Українській Прем'єр-Лізі і грати для початку в Лізі Європи. Про інше ми будемо думати після виконання цього завдання", - розповів Олександр Ярославський.
Нагадаємо, Олександр Ярославський володів футбольним клубом "Металіст" і очолював його з 2005 по 2012 рік. Бізнесмен неодноразово розповідав, що на початку свого футбольного шляху він навіть мріяти не міг, що клуб успішно гратиме на світових аренах.
Сходження ФК "Металіст" під управлінням Ярославського в 2005-2012 рр. спортивні оглядачі досі називають початком інтенсивного розвитку рівня видовищності та конкуренції в українському футболі.