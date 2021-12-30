Ярославський оголосив суперматч. Легенди "Металіста" зіграють проти нинішнього складу

"Ми запросили всіх гравців нашого клубу приїхати до Харкова та зіграти матч між "Металістом" зразка 2005-2013 років та "Металістом", який є у нас сьогодні. Тому 28 травня ми запрошуємо всіх вас на цей суперматч. Сподіваюся, ви отримаєте величезне задоволення", - анонсував Ярославський.

Він також підбив підсумки року, що минає, і заявив про амбіції клубу на найближчу перспективу.

"Ми з вами проводимо гарний час у підготовці нової команди. Що зроблено на сьогодні? На сьогодні частину інфраструктури ми вже упорядкували. Ми створили колектив, який за всіма показниками став кращим у Другій лізі, ми йдемо попереду всіх у Першій лізі - с різницею в 11 очок, тобто у нас є чим пишатися, але цього мало... Наше основне завдання - створити боєздатну команду, яка могла б зайняти гідне місце в Українській Прем'єр-Лізі і грати для початку в Лізі Європи. Про інше ми будемо думати після виконання цього завдання", - розповів Олександр Ярославський.