Ярославский в лондонском суде отбил претензии российской "Татнефти"

Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск ПАО "Татнефть" к владельцу и президенту DCH Александру Ярославскому. Таким образом, бизнесмен выиграл многолетнюю судебную тяжбу против российской компании.

"Судья согласился с аргументами защиты и вынес решение против ПАО "Татнефть" на том основании, что ПАО "Татнефть" не смогло предъявить обоснованных требований, а также в связи с нарушением сроков подачи иска", - сообщила пресс-служба компании.

Как известно, компания "Татнефть" (РФ) в 2016 году инициировала судебные разбирательства в Англии с рядом украинских бизнесменов, в числе которых был назван и Александр Ярославский.

Группа DCH Александра Ярославского известна успешными действиями по взысканию $100-миллионного долга бывших нардепов-"регионалов" Дмитрия Святаша и Василия Полякова перед "Укрсиббанком" по долгам АИС.

В настоящее время их активы находятся в процессе спецконфискации, против бенефициаров и менеджмента АИС ведется уголовное преследование, Святаш объявлен в розыск.

Кроме того, к экстрадиции из Испании готовится Владислав Губин, экс-директор Харьковского тракторного завода, ныне принадлежащего Ярославскому.

Весной 2018 года Губин признан Орджоникидзевским районным судом г. Харькова виновным в ряде преступлений и осужден на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности на 3 года.

Помимо этого, бывший гендиректор ХТЗ должен возместить заводу нанесенный материальный ущерб в размете 23,3 млн гривен.

В настоящее время дело рассматривает Харьковский апелляционный суд, Владислав Губин с 2017 года проживает в Испании, а прокуратура Харьковской области официально заявила о его скорой экстрадиции.

По информации СМИ, на основании решения отделения №3 Уголовного суда Национальной аудиенции Испании от 21.03.2019 года, 25 февраля 2020 года советом министров Испании было выдано разрешение на передачу в порядке экстрадиции компетентным органам Губина.