Ярославський в лондонському суді відбив претензії російської "Татнафти"

Високий суд Англії та Уельсу відхилив позов ПАТ "Татнафта" до власника і президента DCH Олександра Ярославського. Таким чином, бізнесмен виграв багаторічну судову тяганину проти російської компанії.

Про це повідомила прес-служба DCH.

"Суддя погодився з аргументами захисту і виніс рішення проти ПАТ "Татнафта" на тій підставі, що ПАТ "Татнафта" не змогло пред'явити обґрунтованих вимог, а також у зв'язку з порушенням термінів подачі позову", - повідомила прес-служба компанії.

Як відомо, компанія "Татнафта" (РФ) у 2016 році ініціювала судові розгляди в Англії з низкою українських бізнесменів, серед яких був названий і Олександр Ярославський.

Група DCH Олександра Ярославського відома успішними діями по стягненню $100-мільйонного боргу колишніх нардепів-"регіоналів" Дмитра Святаша та Василя Полякова перед "Укрсиббанком" по боргах АІС.

Зараз їх активи знаходяться в процесі спецконфіскації, проти бенефіціарів та менеджменту АІС ведеться кримінальне переслідування, Святаш оголошений в розшук.

Крім того, до екстрадиції з Іспанії готується Владислав Губін, екс-директор Харківського тракторного заводу, який нині належить Ярославському.

Навесні 2018 року Губін визнаний Орджонікідзевським районним судом м. Харкова винним у низці злочинів і засуджений на 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права займати керівні посади на 3 роки.

Крім цього, колишній гендиректор ХТЗ повинен відшкодувати підприємству завдання збитків у розмірі 23,3 млн гривень.

Зараз розглядає справу Харківський апеляційний суд, Владислав Губін з 2017 року проживає в Іспанії, а прокуратура Харківської області офіційно заявила про його швидку екстрадицію.

За інформацією ЗМІ, на підставі рішення відділення №3 Кримінального суду Національної аудієнції Іспанії від 21.03.2019 року, 25 лютого 2020 року радою міністрів Іспанії було видано дозвіл на передачу в порядку екстрадиції компетентним органам України Губіна.