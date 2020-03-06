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Ярославский: хорошая репутация помогает бизнесу привлекать деньги

Новости » Финансы     06.03.2020 - 14:22
Ярославский: хорошая репутация помогает бизнесу привлекать деньги
Фото: Александр Ярославский (delo.ua)

Бизнесмен уверен, репутацией надо заниматься всю жизнь

Репутация позволяет бизнесмену привлекать долгосрочное недорогое финансирование для своих проектов. Об этом заявил украинский бизнесмен, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский в комментарии телеканалу "112" в ходе XVIII Международного PR-Фестиваля, передает РБК-Украина.

"Я вам скажу так: репутация - это точно не костюм, который ты можешь пойти в гардероб, надеть и снять. То есть репутация - это генная конструкция. Репутация - это длинные и дешевые деньги. Репутация - это классная и крепкая семья, это красотка-жена и дети классные. Репутация - это хорошие друзья. Нельзя проснуться в одно прекрасное утро и сказать "я буду заниматься своей репутацией", репутацией надо заниматься всю жизнь - с пеленок и до конца", - сказал Ярославский.

Стоит отметить, теме репутационного менеджмента крупных компаний, бизнесменов и публичных лиц была посвящена панельная дискуссия "Рука дающая", в ходе которой эксперты обсудили видеомнения, высказанные публичными персонами о репутации.

Помимо Ярославского были опрошены также СЕО Henkel Ukraine Нина Домбровская, соучредитель iFest Андрей Худо, экс-ресторатор и народный депутат Николай Тищенко, актер, телеведущий, народный депутат Юрий Корявченков (Юзик) и другие.

Как ранее писало РБК-Украина, Александр Ярославский подтвердил готовность заняться дорожным строительством и оценил потенциальный объем работ для компании.

Ярославский рассказал о планах по строительству инфраструктурных объектов
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