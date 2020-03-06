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Ярославський: хороша репутація допомагає бізнесу залучати гроші

Новини » Фінанси     06.03.2020 - 14:22
Ярославський: хороша репутація допомагає бізнесу залучати гроші
Фото: Олександр Ярославський (delo.ua)

Бізнесмен упевнений, репутацією треба займатися все життя

Репутація дозволяє бізнесменові залучати довгострокове недороге фінансування для своїх проектів. Про це заявив український бізнесмен, власник і президент групи DCH Олександр Ярославський в коментарі телеканалу "112" в ході XVIII Міжнародного PR-Фестивалю, передає РБК-Україна.

"Я вам скажу так: репутація - це точно не костюм, який ти можеш піти в гардероб, надіти чи зняти. Тобто репутація - це генна конструкція. Репутація - це довгі й дешеві гроші. Репутація - це класна і міцна сім'я, це красуня-дружина і діти класні. Репутація - це хороші друзі. Не можна прокинутися в один прекрасний ранок і сказати "я буду займатися своєю репутацією", репутацією треба займатися все життя - з пелюшок і до кінця", - сказав Ярославський.

Варто відзначити, теми репутаційного менеджменту великих компаній, бізнесменів та публічних осіб була присвячена панельна дискусія "Рука, що дає", в ході якої експерти обговорили відеодумки, висловлені публічними персонами про репутацію.

Крім Ярославського були опитані також СЕО Henkel Ukraine Ніна Домбровська, співзасновник iFest Андрій Худо, екс-ресторатор і народний депутат Микола Тищенко, актор, телеведучий, народний депутат Юрій Корявченков (Юзик) та інші.

Як раніше писало РБК-Украина, Олександр Ярославський підтвердив готовність зайнятися дорожнім будівництвом і оцінив потенційний обсяг робіт для компанії.

Ярославський розповів про плани з будівництва інфраструктурних об'єктів
Новини України Олександр Ярославськийбизнес
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