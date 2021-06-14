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Ярославский: в Харькове стартовал проект восстановления футбольной инфраструктуры "Металлиста"

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Харьков, Понедельник 14 июня 2021 15:11
Ярославский: в Харькове стартовал проект восстановления футбольной инфраструктуры "Металлиста" Фото: Александр Ярославский (facebook.com / aleksanderyaroslavskiy)
Автор: РБК-Украина

В Харькове восстановят футбольную инфраструктуру "Металлиста" на новом, технологически более совершенном уровне, и это будет проект частно-городского партнерства.

Об этом заявил бизнесмен Александр Ярославский в Facebook.

"Уверен, все вы уже знаете, что мы начали восстановление футбольной инфраструктуры "Металлиста". Это частно-городской проект, благодаря которому мы приведем в порядок и обновим все, что было построено к Евро-2012. Стадион, детская академия, тренировочный лагерь - все вернется. И не просто в том же виде, как тогда, а в улучшенном, потому что технический прогресс не стоял на месте", - рассказал Ярославский.

Бизнесмен также отметил, что уже начаты работы по восстановлению игровых полей детско-юношеской футбольной академии "Металлист", в которые он инвестирует 53 млн грн. И призвал футбольную общественность Харькова объединить усилия.

"Сейчас уже идут восстановительные работы на 14 игровых полях академии. Дальше шаг за шагом и этап за этапом будет реконструировано все остальное. Мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные стороны. Давайте вкладываться, делать и потом использовать вместе на взаимовыгодных условиях. Только Харьков, только победа", - сообщил Ярославский.

Как сообщалось ранее, 10 июня, Харьковский областной совет проголосовал за передачу футбольной инфраструктуры "Металлиста" в ведение городской власти.

По мнению депутатов облсовета, это позволило восстановить целостность имущественного комплекса, тем более, что у города больше возможностей для поддержания объектов этой инфраструктуры в надлежащем состоянии.

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Новости Украины Спорт Александр Ярославский Металлист Харьков
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