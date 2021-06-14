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Ярославський: у Харкові стартував проект відновлення футбольної інфраструктури "Металіста"

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Харків, Понеділок 14 червня 2021 15:11
Ярославський: у Харкові стартував проект відновлення футбольної інфраструктури "Металіста" Фото: Олександр Ярославський (facebook.com / aleksanderyaroslavskiy)
Автор: РБК-Україна

У Харкові відновлять футбольну інфраструктуру "Металіста" на новому, технологічно більш досконалому рівні, і це буде проект приватно-міського партнерства.

Про це заявив бізнесмен Олександр Ярославський у Facebook.

"Упевнений, всі ви вже знаєте, що ми почали відновлення футбольної інфраструктури "Металіста". Це приватно-міський проект, завдяки якому ми доведемо до ладу і оновимо все, що було побудовано до Євро-2012. Стадіон, дитяча академія, тренувальний табір - все повернеться. І не просто в тому ж вигляді, як тоді, а в покращеному, тому що технічний прогрес не стояв на місці", - розповів Ярославський.

Бізнесмен також зазначив, що вже розпочато роботи по відновленню ігрових полів дитячо-юнацької футбольної академії "Металіст", в які він інвестує 53 млн грн. І закликав футбольну громадськість Харкова об'єднати зусилля.

"Зараз вже йдуть відновлювальні роботи на 14 ігрових полях Академії. Далі крок за кроком І етап за етапом буде реконструйовано все інше. Ми запрошуємо до співпраці всі зацікавлені сторони. Давайте вкладатися, робити і потім використовувати разом на взаємовигідних умовах. Тільки Харків, тільки перемога", - повідомив Ярославський.

Як повідомлялося раніше, 10 червня, Харківська обласна рада проголосувала за передачу футбольної інфраструктури "Металіста" у відання міської влади.

На думку депутатів облради, це дозволило відновити цілісність майнового комплексу, тим більше, що у міста більше можливостей для підтримки об'єктів цієї інфраструктури в належному стані.

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