Ярославский готов привлечь 1 млрд долл. инвестиций для восстановления Харьковского авиазавода

Владелец группы DCH Александр Ярославский готов привлечь 1 млрд долларов инвестиций для восстановления Харьковского авиазавода.

Об этом говорится в заявлении компании на сайте DCH.

Ярославский отмечает, что ему "как харьковчанину небезразлична судьба Харьковского авиазавода - гордости нашего города", чем и обусловлено его внимание к предприятию.

"Одними реорганизациями и перестановками реального возрождения предприятия добиться невозможно. Планами сыт не будешь, коллективу ХАЗ нужны зарплаты и гарантии сохранения рабочих мест, независимо от того, кто и как их даст. А значит, заводу необходима реальная поддержка государства и значительные частные инвестиции", - считает бизнесмен.

По его словам, DCH готова взять ответственность за восстановление флагмана отечественного авиастроения и привлечь $1 млрд на восстановление ХАЗ. Из этой суммы $100 млн пойдут на выплату долгов; $500 млн на достройку самолётов, производство которых уже начато, и закладку новых; $400 млн на программы развития.

Бизнесмен подчеркивает, что ему безразличен формат участия в судьбе ХАЗ - покупка или частно-государственное партнерство.

"Важно не упустить время. Группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти ХАЗ для Харькова и Украины", - заявил Ярославский.

Напомним, задолженность по заработной плате перед работниками ХАЗ составляет 230 млн грн, зарплаты не платят с ноября 2019 года, портфель заказов отсутствует.

Ярославский - входит в топ-10 рейтинга Forbes Ukraine. Родом из Харькова, вложил в развитие Харьковского региона порядка $1 млрд, включая $300 млн на подготовку города к Евро-2012.

Владеет и лично управляет группой DCH, инвестирующей в такие сектора экономики, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. В числе его последних приобретений - банк "Кредит - Днепр".

DCH располагает также портфелем промышленных активов (Харьковский тракторный завод, Днепровский металлургический завод, криворожский рудник "Сухая Балка") и неоднократно заявляла об интересе к "большой приватизации" и предприятиям тяжелой промышленности.

Недавно DCH начала активность в секторе авиастроения и находится в процессе приобретения более 25 % акций ПАО "Мотор Сич", производящего авиадвигатели.