Ярославський готовий залучити 1 млрд дол. інвестицій для відновлення Харківського авіазаводу

Власник групи DCH Олександр Ярославський готовий залучити 1 млрд доларів інвестицій для відновлення Харківського авіазаводу.

Про це йдеться в заяві на сайті компанії DCH.

Ярославський зазначає, що йому "як харків'янину небайдужа доля Харківського авіазаводу - гордості нашого міста", чим і зумовлено його увагу до підприємства.

"Одними реорганізаціями й перестановками реального відродження підприємства домогтися неможливо. Планами ситий не будеш, колективу ХАЗ потрібні зарплати і гарантії збереження робочих місць, незалежно від того, хто і як їх дасть. А значить, заводу необхідна реальна підтримка держави і значні приватні інвестиції", - вважає бізнесмен.

За його словами, DCH готова взяти відповідальність за відновлення флагмана вітчизняного авіабудування та залучити $1 млрд на відновлення ХАЗ. З цієї суми $100 млн підуть на виплату боргів; $500 млн на добудову літаків, виробництво яких вже розпочато, і закладку нових; $400 млн на програми розвитку.

Бізнесмен підкреслює, що йому байдужий формат участі у долі ХАЗ - купівля або приватно-державне партнерство.

"Важливо не упустити час. Група DCH готова до відкритого обговорення своєї пропозиції і має намір докласти всі зусилля, щоб врятувати ХАЗ для Харкова і України", - заявив Ярославський.

Нагадаємо, заборгованість по заробітній платі перед працівниками ХАЗ складає 230 млн грн, зарплати не платять з листопада 2019 року, портфель замовлень відсутній.

Ярославський - входить до топ-10 рейтингу Forbes Ukraine. Родом з Харкова, вклав у розвиток Харківського регіону близько $1 млрд, включаючи $300 млн на підготовку міста до Євро-2012.

Володіє й особисто керує групою DCH, що інвестує в такі сектори економіки, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент і ін. серед його останніх придбань - банк "Кредит - Дніпро".

DCH має також портфелем промислових активів (Харківський тракторний завод, Дніпровський металургійний завод, криворізький рудник "Суха Балка") і неодноразово заявляла про інтерес до "великої приватизації" та підприємствам важкої промисловості.

Нещодавно DCH розпочала активність в секторі авіабудування і знаходиться в процесі придбання понад 25 % акцій ПАТ "Мотор Січ", що виробляє авіадвигуни.