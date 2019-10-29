Ярославський готовий інвестувати 100 млн дол. у будівництво нового аеропорту в Донецьку

Фото: Ярославський і Зеленський в Маріуполі (з відкритих джерел)

Ярославський переговорив із Зеленським

Відомий український бізнесмен, власник і президент групи DCH Олександр Ярославський повідомив про готовність взяти участь у відбудові Донбасу, зокрема інвестувати в будівництво нового аеропорту в Донецьку після реінтеграції Донбасу. Про це Ярославський заявив у прямому ефірі телеканалу "112 Україна" на полях інвестиційного форуму "RE:THINK. Invest in Ukraine" у Маріуполі, який проходить під егідою президента України.

Пізніше бізнесмен особисто переговорив з Володимиром Зеленським.

"Основне питання цього форуму — відновлення Донбасу. Поки я сюди їхав, у мене з'явилася конкретна пропозиція уряду України: я готовий інвестувати 100 млн доларів у будівництво нового аеропорту в Донецьку. Якщо будуть всі умови для будівництва аеропорту, який був практично повністю зруйнований, — я готовий зайнятися цим проектом, застосувати в рамках відновлення Донбасу досвід моєї компанії по будівництву та експлуатації аеропортів", — сказав Ярославський.

Також бізнесмен розповів про початок модернізації міжнародного аеропорту міста Дніпро — вже навесні голова і власник DCH очікує старту будівельних робіт.

"Найближчий з моїх проектів, про який ви, напевно, чули, — реконструкція міжнародного аеропорту в Дніпрі. Сподіваюся, що в рамках приватно-державного партнерства ми в квітні майбутнього року почнемо будівництво аеропорту. Це займе близько 2,5 років, за нашими оцінками, пасажиропотік нового аеропорту складе 4 мільйони мандрівників в рік. Це абсолютно конкретний проект, який стартує буквально весною", — Ярославський поділився з журналістами.

Сьогоднішній інвестиційний форум в Маріуполі ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Тут зібралися керівники представники найбільший українських і глобальних компаній, інвестиційних фондів і міжнародних фінансових організацій. На полях форуму, RE:THINK. Invest in Ukraine виступають представники Міжнародної фінансової корпорації, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку.

У роботі форуму взяв участь президент України Володимир Зеленський, голова Верховної ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, керівники економічного блоку уряду і регіональної влади, а також представники іноземних держав.

Група DCH має успішний досвід модернізації міжнародного аеропорту "Харків" та його подальшої експлуатації, розвитку стратегічного партнерства з найбільшими авіаперевізниками, які зв'язують місто регулярними прямими перельотами на ключові європейські ділові і культурні столиці, на популярні курорти. На початку жовтня 2019 року аеропорт Ярославського в Харкові урочисто зустрів свого мільйонного пасажира.

Міжнародний аеропорт "Дніпро" після реконструкції та будівництва нової злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м також буде здатний приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, у тому числі Боїнг 777. Аеропорт буде обладнаний новітніми системами навігації, метеорологічних та світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі отримають високу пропускну здатність — до 4 млн туристів на рік.