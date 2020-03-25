Ярославский: вместо экспресс-тестов закупим еще ПЦР-тесты через Джека Ма

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский закупит для Украины вместо экспресс-тестов на коронавирус еще партию ПЦР-тестов с помощью китайского миллиардера Джека Ма. Об этом сообщает пресс-служба DCH, передает РБК-Украина.

Сообщается, что на новую партию тестов пойдет порядка половины из $2 млн, выделенных бизнесменом на борьбу с эпидемией.

"ПЦР-тесты, о поставке которых я договаривался и которые в понедельник привезли из Китая, - на сегодня самые точные и эффективные. В мире это дефицитный товар, который мы получаем из надежного проверенного источника благодаря неоценимой помощи Джека Ма. Такой уникальной возможностью пренебрегать нельзя. Поэтому мы совместно с Офисом президента покупаем и везем в Украину еще 100 тыс. тестовых систем ПЦР", - пояснил бизнесмен.

Ярославский подчеркнул, что это именно такой тип тестов для диагностики коронавируса, который, по мнению медицинских экспертов, нужен сейчас, чтобы замедлить расползание эпидемии по стране.

Как известно, Александр Ярославский после совещания в Офисе президента 16 марта первоначально выделил $2 млн на закупку экспресс-тестов.

Напомним, 24 марта в Украину прибыла первая партия ПЦР-тестов, обеспечивающих максимально высокую возможную точность выявления коронавируса, которую также закупил бизнесмен Александр Ярославский.

ПЦР-анализ является золотым стандартом для диагностики коронавирусной инфекции. С помощью специального иммунофлюоресцентного анализатора взятые у пациентов образцы исследуются на предмет наличия в них специфического для коронавируса N-антиген.