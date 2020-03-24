Ярославский: 2 млн долларов пойдут на 450 тыс. экспресс-тестов для Харьковской области

Харьковская область получила трехмесячный запас тестов на коронавирус, теперь местная власть должна профессионально ими распорядиться. Об этом на встрече в Харьковской гособладминистрации заявил владелец и президент DCH Александр Ярославский, передает РБК-Украина.

"Задание президента, то, что он мне поручал, выполнено: 2 млн долларов оплачено, на них будут приобретены 450 тысяч экспресс-тестов для Харькова. Спасибо огромное моему другу Джеку Ма - в Украину вчера прибыло 50 тысяч тестов, в Харьков попало достаточное их количество. Тесты, которые прибыли в Харьков, — это "золотой стандарт" качества, они не у каждой страны есть. Мы заказали еще вторую партию. Тех тестов, которые прибыли, нам хватит на 3 месяца", - рассказал Ярославский

Бизнесмен подчеркнул, что его личный взнос в помощь региону составил $2 млн, а представители харьковского бизнеса после встречи на минувшей неделе в Kharkiv Palace 5* профинансировали покупку необходимого оборудования и материалов для города и области на сумму еще дополнительно $2,2 млн. Он подчеркнул, что все эти средства от предпринимателей перечислялись напрямую поставщикам товаров медназначения.

"Я выделил от имени своей семьи 2 миллиона долларов, и оплатил 450 тысяч экспресс-тестов, которые прибудут, наверно, следующим самолетом. После совещания харьковских бизнесменов, которое мы провели ранее, более двух миллионов долларов было направленно на покупку ИВЛ, другого медоборудования — это большой перечень позиций. Мы закрыли полностью потребность Харькова и области в необходимых медицинских вещах. На сегодня все потребности Харькова и региона закрыты. Если потребуется больше - будем собирать дальше", - сказал Ярославский.

В то же время бизнесмен обратил внимание, что медики могут не иметь достаточного опыта в использовании таких тестов и попросил городские и региональные власти проконтролировать ситуацию.

"У меня просьба к губернатору и мэру: организовать профессиональное использование тестов. Потому, что на сегодня мало кто знает, как пользоваться этими тестами, что это такое - я с утра до вечера отвечаю на эти вопросы, но я и сам - не специалист", - сказал Ярославский, обращаясь к мэру Харькова и главе областной госадминистрации.

В свою очередь, председатель ХОГА Алексей Кучер поблагодарил Ярославского за активное участие в противодействии эпидемии коронавируса.

"Мы коммуницируем со всеми центральными фигурами, хочу также поблагодарить за тесты, которые мы получили", - сказал Кучер.

Мэр Харькова Геннадий Кернес также отметил высокую роль Ярославского в организации противодействия коронавирусу в городе и регионе. "Хочу поблагодарить Ярославского за труд и штаб, который выполнил свою миссию, и дальше мы работаем. И мы дальше работаем на борьбу с коронавирусом", - отметил он.

Также Александр Ярославский подтвердил, что несмотря на карантинные мероприятия, его группа DCH уделяет время ранее начатым бизнес-проектам.

"Бизнес работает в штатном режиме - вирус вирусом, но работа идет. Я сегодня общался с г-ном Кубраковым - "Укравтодор" работает в штатном режиме, обсуждали вопросы строительства дорог. Общались с Бондаренко - губернатором Днепра: процессы для строительства аэропорта не приостанавливаются — параллельно идут работы по проекту строительства терминального комплекса и строительству полосы. Все бизнесы работают: с городом мы работаем по ХТЗ, по переориентировке первой части площадей под технополис - это проект на 500 млн долларов. Все должны быть спокойны, трудиться. Да, и внимательно относиться к ситуации, но жизнь на этом не зацикливается", - рассказал Ярославский.

Напомним, в понедельник, 23 марта, в Харьков с Китая прибыли тесты на коронавирус, о поставке которых владелец и президент DCH Александр Ярославский договорился с китайским миллиардером Джеком Ма.

Ранее в Харькове был создан первый антикризисный штаб по итогам встречи в Офисе президента представителей власти и крупного бизнеса. 17 марта было его первое заседание, а 19 марта состоялась встреча с лидерами регионального бизнес-сообщества.