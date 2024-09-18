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В Ярославлі спалахнув склад пально-мастильних матеріалів: кадри масштабної пожежі

Фото: у Ярославлі спалахнув склад пально-мастильних матеріалів (t.me/astrapress)
Автор: Наталія Юрченко

У російському Ярославлі спалахнула пожежа на складі пально-мастильних матеріалів. Це сталося пізно ввечері 17 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra та Shot.

За повідомленнями російських ЗМІ, спалахнув склад пально-мастильних матеріалів (ПММ) у Дзержинському районі Ярославля. Місцеві жителі у соцмережах, що чули вибухи. Відомо, що на складі були газові балони та пально-мастильні матеріали.

При цьому у російському МНС заявили, що горіла одноповерхова будівля, яка є складом, і там спалахнули шини та ПММ. За попередніми даними, вогонь охопив понад 450 квадратних метрів. 

Також повідомлялося, що шість співробітників МНС постраждали під час пожежі на складі у Ярославлі.

Додамо, що наприкінці серпня українські дрони атакували нафтопереробний завод у Ярославлі.

 

 

"Вибухова" ніч в Росії

В ніч на 18 вересня у Тверській області спалахнув склад військової частини у місті Торопець. У мережі повідомляли, що там був атакований 107 арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ).

У мережі також публікували кадри масштабної пожежі, а супутники зафіксували загоряння майже на всій території складу.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, на складі росіяни зберігали ракети до "Градів", зенітні С-300 та С-400, а також балістичні ракети до "Іскандер" і північнокорейські KN23.

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ЯрославльРосійська ФедераціяПожежа