Ярослава Бойко: “ Мы хотим повлиять на воспитание нового поколения, которое будет жить в умном городе и развивать его ”

31 октября лучшие урбанисты и международные эксперты приедут на Kyiv Smart City Forum 2018, чтобы поделиться опытом внедрения smart-технологий в городской инфраструктуре. Уже три года инициатива Kyiv Smart City помогает киевлянам получать уникальные знания для усовершенствования своего города. Мы попросили Ярославу Бойко, со-координатора Kyiv Smart City, рассказать о возможностях и перспективах smart-образования в Киеве.

Ярослава, что такое Kyiv Smart City School и как она возникла?

Умный город — это образованные граждане, которые легко и умело пользуются технологиями. Чтобы научить киевлян, как внедрять smart-решения для улучшения жизни в городе, мы запустили образовательную платформу Kyiv Smart City School. Уже более двух лет мы активно продвигаем идею смарт-образования для киевлян. С этой целью мы создали Kyiv Smart City School. Главная цель Kyiv Smart City School – комплексно дополнять учебную программу актуальными знаниями в области инноваций и технологий. Это курсы по урбанистическим и IT-дисциплинам, финансовой грамотности, новейшим технологий. За 2018-2019 годы мы планируем привлечь к нашим образовательных программам более 10 000 учеников, вместе с родителями. Таким образом мы хотим повлиять на воспитание нового поколения, которое будет жить в умном городе и развивать его.

Расскажите, пожалуйста, об образовательным проекте, которым вы гордитесь больше всего.

Прежде всего, мы стремимся дать детям качественное IT-образование. И на этом пути уже добились отличных результатов.

Совместно с Академией Кодирования мы запустили уникальный проект для школьников — бесплатные курсы програмирования. В игровой форме мы знакомим детей с технологиями, которые меняют мир уже сегодня. Занятия проходят на выходных, на базе Kyiv Smart City Hub, с преподавателями-программистами, которые имеют практический опыт работы в ведущих IT-компаниях Украины. На данный момент нас поддерживают десятки местных школ, которые стали точками Kyiv Smart City School.

Уже более 500 детей научились программировать благодаря Академии Кодирования. Не секрет, что на рынке труда IT-специалисты сейчас лидируют по уровню заработной платы. В Kyiv Smart City School, мы закладываем основу для успешного и обеспеченного будущего нового поколения киевлян.

Недавно инициатива Kyiv Smart City презентовала индекс оценивания культурного и креативного потенциала городов Украины. Как этот проект повлияет на жизнь киевлян в ближайшие годы?

С помощью этих данных городская власть сможет более конструктивно подойти к формированию стратегии развития города.

В основу индекса оценивания заложены три группы показателей: активность культурной жизни, развитие культурных и креативных отраслей экономики, а также условия, способствующие развитию культуры и креативности в целом.

Индекс культурного и креативного потенциала городов Украины – это апробационный исследовательский проект, реализуемый аналитическим центром CEDOS по заказу инициативы Kyiv Smart City. Мы разработали единую методологию оценивания развития smart city для городов Украины. Эта методология охватывает все аспекты развития города: от планирования систем до их непосредственного внедрения. Мы анализировали официальную статистику, данные социологических опросов Facebook и Google Maps, а также информацию от краудфандинговых и донорских организаций.

В перспективе этот фреймворк позволит оценить проблематику не только города, но и района или квартала. А потом – создать цифровые сервисы, которые сделают жизнь жителей комфортнее и безопаснее.

У Вас много проектов в сфере smart environment. Занимается ли команда Kyiv Smart City вопросами экологического образования?

Житель smart city – образован, активен, умеет пользоваться технологиями, заботится о своем здоровье и об окружающей среде. Мы стараемся помогать киевлянам развиваться во всех этих направлениях. И, конечно, мы поддерживаем здоровый образ жизни и разумное потребление ресурсов.

Чтобы лучше понимать, что происходит с экологической ситуацией в столице, мы провели ряд экологических исследований, которые основаны на экспертизах специалистов и имеют подтвержденные данные. Запущены первые, пилотные не только для Киева, а и для Украины, проекты по анализу качества воды и воздуха. В рамках эко-воркшопов в Kyiv Smart City Hub мы предоставляем площадку для обмена опытом и мнениями среди экологов, госслужащих, представителей науки и бизнеса. Недавно мы провели эко-воркшоп “Изменения климата: как вернуться к точке невозвращения”. Также инициатива Kyiv Smart City выступила партнером Международого экологического форума и круглого стола «Экологические продукты».

Я верю, что общими усилиями мы построим экологический, комфортный и технологический развитый город.