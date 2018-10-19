Ярослава Бойко: "Ми хочемо вплинути на виховання нового покоління, яке буде жити в розумному місті і розвивати його"

31 жовтня найкращі урбаністи і міжнародні експерти приїдуть на Kyiv Smart City Forum 2018, щоб поділитися досвідом впровадження smart-технологій в міській інфраструктурі. Вже три роки ініціатива Kyiv Smart City допомагає киянам отримувати унікальні знання для вдосконалення свого міста. Ми попросили Ярославу Бойко, спів координатора Kyiv Smart City, розповісти про можливості та перспективи smart-освіти в Києві.

Ярослава, що таке Kyiv Smart City School і як вона виникла?

Розумне місто - це освічені громадяни, які легко і вміло користуються технологіями. Щоб навчити киян, як впроваджувати smart-рішення для поліпшення життя в місті, ми запустили освітню платформу Kyiv Smart City School. Вже більше двох років ми активно просуваємо ідею смарт-освіти для киян. З цією метою ми створили Kyiv Smart City School. Головна мета Kyiv Smart City School - комплексно доповнювати навчальну програму актуальними знаннями в області інновацій і технологій. Це курси по урбаністичним і IT-дисциплінам, фінансової грамотності, новітніх технологій. За 2018-2019 роки ми плануємо залучити до наших освітніх програм більше 10 000 учнів, разом з батьками. Таким чином ми хочемо вплинути на виховання нового покоління, яке буде жити в розумному місті і розвивати його.

Розкажіть, будь ласка, про освітнім проект, яким ви пишаєтеся найбільше.

Перш за все, ми прагнемо дати дітям якісну IT-освіту. І на цьому шляху вже домоглися відмінних результатів. Спільно з Академією Кодування ми запустили унікальний проект для школярів - безкоштовні курси кодування. В ігровій формі ми знайомимо дітей з технологіями, які змінюють світ вже сьогодні. Заняття проходять на вихідних, на базі Kyiv Smart City Hub, з викладачами-програмістами, які мають практичний досвід роботи в провідних IT-компаніях України. На даний момент нас підтримують десятки місцевих шкіл, які стали точками Kyiv Smart City School. Вже понад 500 дітей навчилися програмувати завдяки Академії Кодування. Не секрет, що на ринку праці IT-фахівці зараз лідирують за рівнем заробітної плати. У Kyiv Smart City School, ми закладаємо основу для успішного і безтурботного майбутнього нового покоління киян.

Нещодавно ініціатива Kyiv Smart City презентувала індекс оцінювання культурного і креативного потенціалу міст України. Як цей проект вплине на життя киян в найближчі роки?

За допомогою цих даних міська влада зможе більш конструктивно підійти до формування стратегії розвитку міста.

В основу індексу оцінювання закладені три групи показників: активність культурного життя, розвиток культурних і креативних галузей економіки, а також умови, що сприяють розвитку культури і креативності в цілому. Індекс культурного і креативного потенціалу міст України - це апробаційні дослідний проект, реалізований аналітичним центром CEDOS на замовлення ініціативи Kyiv Smart City. Ми розробили єдину методологію оцінювання розвитку smart city для міст України. Ця методологія охоплює всі аспекти розвитку міста: від планування систем до їх безпосереднього впровадження. Ми аналізували офіційну статистику, дані соціологічних опитувань Facebook і Google Maps, а також інформацію від краудфандінгових і донорських організацій. У перспективі цей фреймворк дозволить оцінити проблематику не тільки міста, а й району або кварталу. А потім - створити цифрові сервіси, які зроблять життя жителів комфортніше і безпечніше.

У Вас багато проектів в сфері smart environment. Чи займається команда Kyiv Smart City питаннями екологічної освіти?

Житель smart city - освічений, активний, вміє користуватися технологіями, піклується про своє здоров'я і про навколишнє середовище. Ми намагаємося допомагати киянам розвиватися у всіх цих напрямках. І, звичайно, ми підтримуємо здоровий спосіб життя і розумне споживання ресурсів. Щоб краще розуміти, що відбувається з екологічною ситуацією в столиці, ми провели ряд екологічних досліджень, які засновані на експертизах фахівців і мають підтверджені дані. Запущені перші, пілотні не тільки для Києва, а й для України, проекти з аналізу якості води і повітря. В рамках еко-воркшопів в Kyiv Smart City Hub ми надаємо майданчик для обміну досвідом і думками серед екологів, держслужбовців, представників науки і бізнесу. Нещодавно ми провели еко-воркшоп "Зміни клімату: як повернутися до точки неповернення". Також ініціатива Kyiv Smart City виступила партнером міжнародного екологічного форуму та круглого столу «Екологічні продукти».

Я вірю, що спільними зусиллями ми побудуємо екологічне, комфортне і технологічно розвинене місто.