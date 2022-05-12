"Роскосмос" придумал способ обхода санкций: разведчики рассказали, как это происходит

Российская государственная корпорация "Роскосмос", пытаясь обойти санкции, активизирует расчеты через "Газпромбанк". На сегодняшний день этот российский государственный банк мало пострадал от международных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

"Определенные ограничения к "Газпромбанку" были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. Поэтому "Роскосмос" и другие российские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя его "неприкосновенность", - говорится в сообщении.

Украинские разведчики добавляют, что "Роскосмос" уже успел разослать в подчиненные структуры документ "Об организации расчетов в условиях санкций".