"Роскосмос" вигадав спосіб обходу санкцій: розвідники розповіли, як це відбувається
Російська державна корпорація "Роскосмос", намагаючись оминути санкції, активізує розрахунки через "Газпромбанк". На сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
"Певні обмеження щодо "Газпромбанку" було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож "Роскосмос" та інші російські монополісти нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його "недоторканість", - йдеться в повідомленні.
Українські розвідники додають, що "Роскосмос" вже встиг розіслати у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій".
Як повідомлялося, Правляча рада Європейського космічного агентства (ESA) відмовилася продовжувати співпрацю з "Роскосмосом" щодо місії ExoMars з досліджень на поверхні Марса. Зокрема, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
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