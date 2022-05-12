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"Роскосмос" вигадав спосіб обходу санкцій: розвідники розповіли, як це відбувається

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Росія, Четвер 12 травня 2022 10:56
"Роскосмос" вигадав спосіб обходу санкцій: розвідники розповіли, як це відбувається Фото: "Роскосмос" (Інтерфакс)
Автор: Наталія Гурковська

Російська державна корпорація "Роскосмос", намагаючись оминути санкції, активізує розрахунки через "Газпромбанк". На сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Певні обмеження щодо "Газпромбанку" було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож "Роскосмос" та інші російські монополісти нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його "недоторканість", - йдеться в повідомленні.

Українські розвідники додають, що "Роскосмос" вже встиг розіслати у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій".

Як повідомлялося, Правляча рада Європейського космічного агентства (ESA) відмовилася продовжувати співпрацю з "Роскосмосом" щодо місії ExoMars з досліджень на поверхні Марса. Зокрема, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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