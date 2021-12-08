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"Роскосмос" отправил на орбиту Земли пилотируемый корабль с туристами

Автор: Ольга Белей

8 декабря российская корпорация "Роскосмос" запустила с космодрома Байконур в Казахстане ракету-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20". На борту находятся три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

В компании рассказали, что старт был выполнен успешно.

"В среду, 8 декабря 2021 года, в 10:38:15 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20". Через 528,9 секунды корабль отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. Этим пуском Госкорпорация "Роскосмос" возобновляет пилотируемые туристические полеты в космос после 12-летнего перерыва", - говорится в сообщении.

В корпорации также уточняют, что сейчас пилотируемый корабль продолжает полет в автоматическом режиме. Через четыре витка вокруг планеты корабль начнет стыковку с Международной космической станцией (МКС).

"На борту корабля находится экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина, а также участников космического полета Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано", - говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что полет происходит по контракту "Роскосмоса" с компанией Space Adventures. Ожидается, что космические туристы проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю 20 декабря.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно NASA пришлось перенести выход астронавтов в открытый космос из-за риска столкновения с мусором.

Также в ноябре космонавтам пришлось некоторое время скрываться в капсулах "Союз" и Crew Dragon-3. В тот раз станция могла столкнуться со сломанным спутником.

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Роскосмос