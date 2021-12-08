"Роскосмос" відправив на орбіту Землі пілотований корабель з туристами

У компанії розповіли, що старт був виконаний успішно.

"У середу, 8 грудня 2021 року, о 10:38:15 за московським часом з космодрому Байконур виконано успішний пуск ракети-носія "Союз-2.1а" з пілотованим кораблем "Союз МС-20". Через 528,9 секунди корабель відокремився від третього ступеня носія на цільовій орбіті. Цим пуском держкорпорація "Роскосмос" відновлює пілотовані туристичні польоти в космос після 12 - річної перерви", - йдеться в повідомленні.

У корпорації також уточнюють, що зараз пілотований корабель продовжує політ в автоматичному режимі. Через чотири витки навколо планети корабель почне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).



"На борту корабля знаходиться екіпаж у складі космонавта Роскосмосу Олександра Місуркіна, а також учасників космічного польоту Юсаку Маезави і Йозо Хірано", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Варто відзначити, що політ відбувається за контрактом "Роскосмосу" з компанією Space Adventures. Очікується, що космічні туристи проведуть на МКС 12 діб і повернуться на Землю 20 грудня.

