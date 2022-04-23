ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Роскосмос" допускає початок третьої світової війни через удари по супутниках

Новость на русском →
Москва, Субота 23 квітня 2022 11:56
"Роскосмос" допускає початок третьої світової війни через удари по супутниках Фото: генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін (roscosmos.ru)
Автор: Олександр Мороз

У Росії вважають можливим початок третьої світової війни через застосування протисупутникової зброї. Зокрема, удар по супутниках може стати приводом для воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна в ефірі російського ТБ.

"Треба мати на увазі, що руйнування чужого космічного апарату, це третя світова війна. Тобто це casus belli однозначно абсолютно", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у президента США Джо Байдена пояснювали відмову закрити небо над Україною тим, що Вашингтон не хоче втручатися в третю світову війну.

На думку української сторони, повномасштабне вторгнення Росії стало початком третьої світової війни, і від західних партнерів залежить, чи перекинеться вона на європейські країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Роскосмос
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає