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Роскомнадзор требует от Google скрыть реальное количество жертв среди оккупантов

Новина українською →
Понедельник 28 февраля 2022 11:45
Роскомнадзор требует от Google скрыть реальное количество жертв среди оккупантов Фото: Роскомнадзор требует от Google скрыть реальное количество жертв среди оккупантов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Роскомнадзор продолжает бороться с правдой. Требует от Google скрывать информацию о реальном количестве жертв среди российских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес Google LLC с требованием немедленно ограничить доступ к подобным недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads", - пишет пресс-служба.

Также ведомство предупредило собственные СМИ и рекламные сети о распространении соответствующего контента. Пригрозило им штрафом в размере 5 млн рублей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Роскомнадзор требует от местных СМИ удалить материалы в которых ситуацию в Украине назвали войной.

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