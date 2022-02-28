Роскомнадзор вимагає від Google приховати реальну кількість жертв серед окупантів
Фото: Роскомнадзор вимагає від Google приховати реальну кількість жертв серед окупантів (Getty Images)
Роскомнадзор продовжує боротися з правдою. Вимагає від Google приховувати інформацію про реальну кількість жертв серед російських військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Роскомнадзору.
"Роскомнадзор надіслав листа на адресу Google LLC з вимогою негайно обмежити доступ до подібних недостовірних матеріалів в рамках контекстної реклами Google Ads", - пише пресслужба.
Також відомство попередило власні ЗМІ й рекламні мережі про поширення відповідного контенту. Пригрозило їм штрафом у розмірі 5 млн рублів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Роскомнадзор вимагає від місцевих ЗМІ видалити матеріали в яких ситуацію в Україні назвали війною.