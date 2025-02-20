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Росіяни обстріляли сортувальний центр та вантажівку "Укрпошти" у Херсоні

Фото: ворог вразив сортувальний центр і вантажівку "Укрпошти" (t.me/igorsmelyansky)
Автор: Ірина Гайдук

Вранці російські окупанти знову обстріляли Херсон і пошкодили сортувальний центр "Укрпошти". А напередодні ворог влучив у вантажівку оператора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

"Вчора ворог вразив нашу автівку, яка прямувала до Станіслава, а сьогодні вранці вразив наш сортувальний центр в Херсоні", - розповів Смілянський. 

За словами директора "Укрпошти", Станіслав - невелике містечко на самій лінії фронту на Херсонщині. Там працює лише "Укрпошта", а ворог постійно атакує звичайних цивільних. 

Смілянський показав повністю знищену автівку, яка вигоріла внаслідок обстрілу. 21-річний водій, за його словами, отримав важкі поранення.

"Завдяки діям хлопців із ЗСУ та начальника нашого відділення його життя вдалося врятувати. Попри те, що ми годинами чекали можливості його евакуювати - ворожі дрони висіли над місцем ураження", - зазначив очільник "Укрпошти". 

Наразі водій у лікарні, його життя у безпеці.

Директор "Укрпошти" додав, що компанія зв’яжеться з усіма клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок влучань, і компенсує втрати. Роботу сортувального центру планують відновити якнайшвидше.

 

Фото: наслідки обстрілу сортувального центру та вантажівки "Укрпошти" у Херсоні (t.me/igorsmelyansky)

Обстріл Херсона 

Нагадаємо, пізно ввечері, 19 лютого, російські окупанти атакували Херсон з авіації. Глава Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував, що ворог запустив по місту три КАБи, один влучив у багатоквартирний будинок в Центральному районі.

На ранок стало відомо, що кількість постраждалих у Херсоні внаслідок нічної атаки російськими КАБами зросла до 6 людей. Під завалами можуть бути люди. Окрім того, внаслідок нічного обстрілу з боку російських терористів пошкоджено заклад професійної освіти у Центральному районі міста.

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