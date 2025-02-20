Росіяни обстріляли сортувальний центр та вантажівку "Укрпошти" у Херсоні

Вранці російські окупанти знову обстріляли Херсон і пошкодили сортувальний центр "Укрпошти". А напередодні ворог влучив у вантажівку оператора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал генерального директора компанії Ігоря Смілянського.
"Вчора ворог вразив нашу автівку, яка прямувала до Станіслава, а сьогодні вранці вразив наш сортувальний центр в Херсоні", - розповів Смілянський.
За словами директора "Укрпошти", Станіслав - невелике містечко на самій лінії фронту на Херсонщині. Там працює лише "Укрпошта", а ворог постійно атакує звичайних цивільних.
Смілянський показав повністю знищену автівку, яка вигоріла внаслідок обстрілу. 21-річний водій, за його словами, отримав важкі поранення.
"Завдяки діям хлопців із ЗСУ та начальника нашого відділення його життя вдалося врятувати. Попри те, що ми годинами чекали можливості його евакуювати - ворожі дрони висіли над місцем ураження", - зазначив очільник "Укрпошти".
Наразі водій у лікарні, його життя у безпеці.
Директор "Укрпошти" додав, що компанія зв’яжеться з усіма клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок влучань, і компенсує втрати. Роботу сортувального центру планують відновити якнайшвидше.
Фото: наслідки обстрілу сортувального центру та вантажівки "Укрпошти" у Херсоні (t.me/igorsmelyansky)
Нагадаємо, пізно ввечері, 19 лютого, російські окупанти атакували Херсон з авіації. Глава Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував, що ворог запустив по місту три КАБи, один влучив у багатоквартирний будинок в Центральному районі.
На ранок стало відомо, що кількість постраждалих у Херсоні внаслідок нічної атаки російськими КАБами зросла до 6 людей. Під завалами можуть бути люди. Окрім того, внаслідок нічного обстрілу з боку російських терористів пошкоджено заклад професійної освіти у Центральному районі міста.