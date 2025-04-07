"Росію не врятувати": політолог пояснив, чому США і Китай мають домовлятись про поділ Сибіру

"Я думаю, що вони (США - ред.) скоро зрозуміють, що неможливо врятувати Росію. Ну просто неможливо. І треба переходити до більш правильних перемовин. Перемовин з Китаєм про те, як вони будуть ділити Сибір і хто буде експлуатувати все це", - розповів Загородній.

На його думку, вже очевидно, що така структура, як Російська Федерація, буде рушитись. Однак США "бігають" навколо Росії через те, що не хоче спільного кордону з Китаєм.

"Щоб ви розуміли, чому вони (США - ред.) так бігають навколо Росії. Страшний сон американців - це спільний кордон з Китаєм в Арктиці. А Китай рветься в Арктику. Зараз їх (США та Китай - ред.) океан розділяє, а ви уявіть собі, якщо через Берингову протоку буде Китай з боку Аляски. А Аляска у нас немає чого? Спільного кордону з США", - заявив політолог.

На його думку, саме на це потрібно натякати американській адміністрації, і "якщо на це не йдуть політики, то треба розмовляти зі спонсорами політиків".

Варто зауважити, що відносини між Китаєм, США та Росією щодо Сибіру в останні роки стали однією з важливих тем геополітичних обговорень. Адже Сибір, що займає близько 70% території Росії, є стратегічно важливим регіоном, багатим на природні ресурси, включаючи нафту, газ, мінерали та ліс.

Однак, з огляду на економічні проблеми Росії та зростаючий інтерес Китаю до цих ресурсів, питання контролю та експлуатації Сибіру набувають особливої актуальності. Росія і Китай укладають низку угод про співпрацю, особливо в енергетичному секторі, і розвивають інфраструктуру для транспортування природних ресурсів з цього регіону.

США, з іншого боку, зацікавлені у збереженні стратегічного балансу і контролю над важливими глобальними торговими шляхами, а також у забезпеченні своєї безпеки через підтримку стабільності в регіонах, що межують з ними.

Однак останнім часом відносини Китаю та США погіршуються, зокрема, це викликано тим, що Штати ввели тарифи на імпорт товарів з низки країн. Зокрема, для Китаю їх розмір становить 34%. У відповідь Китай також вирішив ввести 34% тарифи на імпорт зі США з 10 квітня.

Сьогодні ж президент США Дональд Трамп заявив, що введе на імпорт з Китаю додаткові 50% тарифи. Це станеться, якщо Пекін не скасує 34% тарифи на американські товари.