"Россию не спасти": политолог объяснил, почему США и Китай должны договариваться о разделе Сибири

"Я думаю, что они (США - ред.) скоро поймут, что невозможно спасти Россию. Ну просто невозможно. И надо переходить к более правильным переговорам. Переговорам с Китаем о том, как они будут делить Сибирь и кто будет эксплуатировать все это", - рассказал Загородний.

По его мнению, уже очевидно, что такая структура, как Российская Федерация, будет рушиться. Однако США "бегают" вокруг России из-за того, что не хочет общей границы с Китаем.

"Чтобы вы понимали, почему они (США - ред.) так бегают вокруг России. Страшный сон американцев - это общая граница с Китаем в Арктике. А Китай рвется в Арктику. Сейчас их (США и Китай - ред.) океан разделяет, а вы представьте себе, если через Берингов пролив будет Китай со стороны Аляски. А Аляска у нас нет чего? Общей границы с США", - заявил политолог.

По его мнению, именно на это нужно намекать американской администрации, и "если на это не идут политики, то надо разговаривать со спонсорами политиков".

Стоит заметить, что отношения между Китаем, США и Россией по Сибири в последние годы стали одной из важных тем геополитических обсуждений. Ведь Сибирь, занимающая около 70% территории России, является стратегически важным регионом, богатым природными ресурсами, включая нефть, газ, минералы и лес.

Однако, учитывая экономические проблемы России и растущий интерес Китая к этим ресурсам, вопросы контроля и эксплуатации Сибири приобретают особую актуальность. Россия и Китай заключают ряд соглашений о сотрудничестве, особенно в энергетическом секторе, и развивают инфраструктуру для транспортировки природных ресурсов из этого региона.

США, с другой стороны, заинтересованы в сохранении стратегического баланса и контроля над важными глобальными торговыми путями, а также в обеспечении своей безопасности путем поддержания стабильности в граничащих с ними регионах.

Однако в последнее время отношения Китая и США ухудшаются, в частности, это вызвано тем, что Штаты ввели тарифы на импорт товаров из ряда стран. В частности, для Китая их размер составляет 34%. В ответ Китай также решил ввести 34% тарифы на импорт из США с 10 апреля.

Сегодня же президент США Дональд Трамп заявил, что введет на импорт из Китая дополнительные 50% тарифы. Это произойдет, если Пекин не отменит 34% тарифы на американские товары.