Росію виключили вже з третьої міжнародної організації омбудсменів, - Лубінець

Генеральна Асамблея Асоціації омбудсменів Середземномор'я у середу, 25 вересня, схвалила рішення про виключення російського омбудсмена Тетяни Москалькової зі свого складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
"Сьогодні на позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсменів Середземномор'я схвалили рішення про виключення російського омбудсмена зі свого складу", - повідомив Лубінець.
Він зазначив, що це вже третя організація омбудсменів, яка виключила Росію. Найпершим це зробив Міжнародний інститут омбудсменів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року - Європейська мережа національних захисних інституцій.
"Поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, дружна сімʼя омбудсменів впевнено діє. Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду", - наголосив омбудсмен.
Лубінець зазначив, що країна-терорист не повинна мати право голосу на світовій арені.
Нагадаємо, нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб заявив про необхідність реформувати Раду безпеки ООН. Зокрема, він пропонує виключати будь-якого члена, який бере участь у незаконній війні. Йдеться і про Росію.
Як зазначили у Держдепі США, виключення Росії з Ради безпеки ООН вимагають з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але досягти цього неймовірно складно.
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