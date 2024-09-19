У Держдепі США оцінили можливість виключення Росії з Ради безпеки ООН

Виключення Росії з Ради безпеки ООН вимагають з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але досягти цього неймовірно складно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Метью Міллера.

Журналіст поцікавився у Міллера, якою може бути позиція США, щоб виключити Росію з Ради безпеки ООН. "Я думаю, це те, до чого люди закликали в різний час з того часу, як Росія почала або розширила своє незаконне вторгнення в Україну. Якщо ви подивитеся на Статут ООН, це те, чого буде неймовірно важко досягти", - відповів спікер. Держдепу. Також він додав, що зараз США у контексті України фокусуються на тих речах, які є можливими.