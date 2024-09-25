ua en ru
Ср, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росію виключили вже з третьої міжнародної організації омбудсменів, - Лубінець

Середа 25 вересня 2024 20:48
UA EN RU
Росію виключили вже з третьої міжнародної організації омбудсменів, - Лубінець Фото: Росію виключили вже з третьої міжнародної організації омбудсменів (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральна Асамблея Асоціації омбудсменів Середземномор'я у середу, 25 вересня, схвалила рішення про виключення російського омбудсмена Тетяни Москалькової зі свого складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Сьогодні на позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсменів Середземномор'я схвалили рішення про виключення російського омбудсмена зі свого складу", - повідомив Лубінець.

Він зазначив, що це вже третя організація омбудсменів, яка виключила Росію. Найпершим це зробив Міжнародний інститут омбудсменів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року - Європейська мережа національних захисних інституцій.

"Поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, дружна сімʼя омбудсменів впевнено діє. Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду", - наголосив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що країна-терорист не повинна мати право голосу на світовій арені.

Росію хочуть виключити з Радбезу ООН

Нагадаємо, нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб заявив про необхідність реформувати Раду безпеки ООН. Зокрема, він пропонує виключати будь-якого члена, який бере участь у незаконній війні. Йдеться і про Росію.

Як зазначили у Держдепі США, виключення Росії з Ради безпеки ООН вимагають з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але досягти цього неймовірно складно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дмитро Лубінець
NEWS
Допомагають Путіну продовжувати війну. Зеленський в ООН жорстко звернувся до Китаю та Бразилії
Допомагають Путіну продовжувати війну. Зеленський в ООН жорстко звернувся до Китаю та Бразилії
DAILY
Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні