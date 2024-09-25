Россию исключили уже из третьей международной организации омбудсменов, - Лубинец

Генеральная Ассамблея Ассоциации омбудсменов Средиземноморья в среду, 25 сентября, одобрила решение об исключении российского омбудсмена Татьяны Москальковой из своего состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Сегодня на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации омбудсменов Средиземноморья одобрили решение об исключении российского омбудсмена из своего состава", - сообщил Лубинец.

Он отметил, что это уже третья организация омбудсменов, которая исключила Россию. Первым это сделал Международный институт омбудсменов в августе 2022 года, а в апреле 2023 года - Европейская сеть национальных защитных институций.

"Пока в Совете Безопасности ООН боятся даже начать процедуру исключения РФ, дружная семья омбудсменов уверенно действует. Если международные организации последуют примеру, то представители России будут изолированы и не смогут распространять свою пропаганду", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец отметил, что страна-террорист не должна иметь право голоса на мировой арене.