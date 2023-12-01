Росію не включили до нового складу Ради Міжнародної морської організації, - Зеленський

Росію сьогодні, 1 грудня,не включили до нового складу Ради Міжнародної морської організації на 2024-2025 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Щойно Асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад Ради ММО на 2024-2025 роки. Без Росії", - йдеться у повідомленні.
Президент назвав це справедливим рішенням, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія.
"Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок", - додав Зеленський.
Міжнародна міжурядова організація, що є спеціалізованою установою ООН, слугує майданчиком для співробітництва та обміну інформацією з технічних питань, пов'язаних із міжнародним торговельним судноплавством.
Росія є членом Ради організації на дворічний період 2022-2023 років.
Крім неї членами Ради є Китай, Греція, Італія, Японія, Норвегія, Панама, Республіка Корея, Велика Британія, Велика Британія, США, Австралія, Бразилія, Канада, Франція, Німеччина, Індія, Нідерланди, Іспанія, Швеція та Об'єднані Арабські Емірати.
Нещодавно повідомлялося, що ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.
Також президент Зеленський повідомляв, що Росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.
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