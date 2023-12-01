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Росію не включили до нового складу Ради Міжнародної морської організації, - Зеленський

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росію сьогодні, 1 грудня,не включили до нового складу Ради Міжнародної морської організації на 2024-2025 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Щойно Асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад Ради ММО на 2024-2025 роки. Без Росії", - йдеться у повідомленні.

Президент назвав це справедливим рішенням, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія.

"Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок", - додав Зеленський.

Міжнародна морська організація

Міжнародна міжурядова організація, що є спеціалізованою установою ООН, слугує майданчиком для співробітництва та обміну інформацією з технічних питань, пов'язаних із міжнародним торговельним судноплавством.

Росія є членом Ради організації на дворічний період 2022-2023 років. 

Крім неї членами Ради є Китай, Греція, Італія, Японія, Норвегія, Панама, Республіка Корея, Велика Британія, Велика Британія, США, Австралія, Бразилія, Канада, Франція, Німеччина, Індія, Нідерланди, Іспанія, Швеція та Об'єднані Арабські Емірати.

Ізоляція РФ у міжнародних організаціях

Нещодавно повідомлялося, що ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.

Також президент Зеленський повідомляв, що Росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

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