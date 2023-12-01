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Россию не включили в новый состав Совета Международной морской организации, - Зеленский

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россию сегодня, 1 декабря, не включили в новый состав Совета Международной морской организации на 2024-2025 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Только что Ассамблея Международной морской организации избрала новый состав Совета ММО на 2024-2025 годы. Без России", - говорится в сообщении.

Президент назвал это справедливым решением, ведь никто не нанес большего вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия.

"Благодарен членам ММО за этот ответственный шаг", - добавил Зеленский.

Международная морская организация

Международная межправительственная организация, являющаяся специализированным учреждением ООН, служит площадкой для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством.

Россия является членом Совета организации на двухлетний период 2022-2023 годов. 

Кроме нее членами Совета являются Китай, Греция, Италия, Япония, Норвегия, Панама, Республика Корея, Великобритания, Великобритания, США, Австралия, Бразилия, Канада, Франция, Германия, Индия, Нидерланды, Испания, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты.

Изоляция РФ в международных организациях

Недавно сообщалось, что ООН начала очищаться от губительного влияния России. Впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда Организации Объединенных Наций.

Также президент Зеленский сообщал, что Россию впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.

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