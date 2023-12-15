Росію виганяють з Дунайської комісії

За словами глави МЗС, таке рішення Дунайська комісія ухвалила на 100-му ювілейному засіданні під головуванням України. Воно ґрунтується ще й на рішенні від 17 березня 2022 року, коли росіянам заборонили брати участь у всіх зустрічах та виключили їх зі складу секретаріату Комісії.

Росію зобов'язали вийти з організації до 29 лютого 2024 року. Якщо Москва цього не зробить, то члени Дунайської комісії не визнаватимуть свої зобовʼязання перед РФ за Белградською конвенцією про режим судноплавства на Дунаї.

Додамо, що Дунайська комісія - це міжнародна організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї. Її підписали у Белграді 18 серпня 1948 року.

Членами Комісії є Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна та Хорватія.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Росія вперше в історії була виключена Виконавчою радою ЮНЕСКО.

Пізніше стало відомо, що Україна увійшла до складу комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це стало історично подією.