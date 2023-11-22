Історична подія. Україна вперше увійшла до складу комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Україну вперше в історії обрали до складу комітету Світової спадщини ЮНЕСКО. Це сталося під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Це історична для України подія та важливий крок у розвитку та захисті культурної та природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли об'єднатися для захисту нашої культурної спадщини", - зазначив виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

У відомстві наголосили, що такий крок відкриває для України нові можливості у сфері реалізації Конвенції. Зокрема, це стосується рішень про використання Фонду всесвітньої спадщини та включення об'єктів до Списку всесвітньої спадщини і Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

У МКІП нагадують, що Україна ще у 1988 році ратифікувала Конвенцію про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. Вона сприяє ефективній охороні та збереженню культурної та природної спадщини на території нашої країни.

Росію виключили із Виконавчої ради ЮНЕСКО

Нагадаємо, ще минулого тижня стало відомо, що Росія вперше в історії була виключена Виконавчою радою ЮНЕСКО.

Тоді президент України Володимир Зеленський наголошував, що російським терористам немає місця на чолі значних міжнародних організацій.