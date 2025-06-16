На Росію треба посилити тиск для припинення вогню, - глава Єврокомісії

Лідери найбільших демократій світу зустрічаються в Канаді, прагнучи не дати президенту США Дональду Трампу забути про війну проти України, незважаючи на спалахнулі бойові дії між Ізраїлем та Іраном.

ЄС збирається ухвалити новий пакет санкцій проти Росії, але поки не зміг переконати Трампа, який не поспішає запровадити нові санкції. Трамп не поспішає чинити тиск на Володимира Путіна і заявив, що не хоче, щоб санкції завадили досягненню припинення вогню.

"Ми повинні чинити більший тиск на Росію, щоб домогтися реального припинення вогню, посадити її за стіл переговорів і покласти край цій війні; санкції мають вирішальне значення для досягнення цієї мети", - заявила фон дер Ляєн на прес-конференції.

За її словами, минулого тижня Єврокомісія висунула пропозицію про 18-й пакет санкцій. "Я запрошу всіх партнерів по G7 приєднатися до нас у цьому починанні", - сказала вона перед початком переговорів між Великою Британією, Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією та США.

Геоекономіка і геополітика

Глобальна увага переключилася на Близький Схід, де удари Ізраїлю по Ірану підвищили ризики ескалації в ширший регіональний конфлікт. Подальший стрибок цін на нафту посилив побоювання з приводу світової економіки.

Глава Єврокомісії сказала, що саміт G7 визначатиметься геоекономікою і геополітикою. За її словами, на переговорах із Трампом вони домовилися, що країни-однодумці мають забезпечувати стабільність ринку, особливо на енергетичних ринках.

"Ми також будемо дуже уважно стежити за наслідками для міжнародних енергетичних ринків", - сказала вона.

Що стосується торговельних переговорів з адміністрацією Трампа, вона заявила, що віддає перевагу рішенню, досягнутому шляхом переговорів до крайнього терміну 9 липня, але що блок готує заходи на випадок, якщо угоди не буде досягнуто.

У питаннях геоекономіки Європа виступатиме за стабільну, передбачувану торгівлю між партнерами, сказала вона.

"Наша увага має бути зосереджена на відповіді G7 на згубні торговельні практики, спрямовані на підрив наших економік. Економічна безпека залишається найважливішою спільною турботою всіх членів G7", - додала глава Єврокомісії.

Війна Ізраїлю та Ірану

Вона підтвердила право Ізраїлю на самооборону, але підкреслила, що дипломатичне рішення є найкращим варіантом у довгостроковій перспективі для вирішення проблеми ядерної програми Ірану.

"Іран є головним джерелом регіональної нестабільності, і ми завжди ясно заявляли: в Ірану ніколи не може бути ядерної зброї", - заявила вона.

"Нещодавні події підкреслили зростаючий взаємозв'язок між конфліктами в Європі, з одного боку, і на Близькому Сході, з іншого. Однакові безпілотники і балістичні ракети, розроблені і вироблені в Ірані, без розбору завдають ударів по містах України та Ізраїлю", - сказала глава Єврокомісії.