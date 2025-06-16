На Россию надо усилить давление для прекращения огня, - глава Еврокомиссии

Лидеры крупнейших демократий мира встречаются в Канаде, стремясь не дать президенту США Дональду Трампу забыть о войне против Украины, несмотря на вспыхнувшие боевые действия между Израилем и Ираном.

ЕС собирается принять новый пакет санкций против России, но пока не смог убедить Трампа, который не спешит ввести новые санкции. Трамп не спешит оказывать давление на Владимира Путина и заявил, что не хочет, чтобы санкции помешали достижению прекращения огня.

"Мы должны оказать большее давление на Россию, чтобы добиться реального прекращения огня, посадить ее за стол переговоров и положить конец этой войне; санкции имеют решающее значение для достижения этой цели", - заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции.

По ее словам, на прошлой неделе Еврокомиссия выдвинула предложение о 18-м пакете санкций. "Я приглашу всех партнеров по G7 присоединиться к нам в этом начинании", - сказала она перед началом переговоров между Великобританией, Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией и США

Геоэкономика и геополитика

Глобальное внимание переключилось на Ближний Восток, где удары Израиля по Ирану повысили риски эскалации в более широкий региональный конфликт. Последующий скачок цен на нефть усилил опасения по поводу мировой экономики.

Глава Еврокомиссии сказала, что саммит G7 будет определяться геоэкономикой и геополитикой. По ее словам, на переговорах с Трампом они договорились, что страны-единомышленники должны обеспечивать стабильность рынка, особенно на энергетических рынках.

"Мы также будем очень внимательно следить за последствиями для международных энергетических рынков", - сказала она.

Что касается торговых переговоров с администрацией Трампа, она заявила, что предпочитает решение, достигнутое путем переговоров до крайнего срока 9 июля, но что блок готовит меры на случай, если соглашение не будет достигнуто.

В вопросах геоэкономики Европа будет выступать за стабильную, предсказуемую торговлю между партнерами, сказала он.

"Наше внимание должно быть сосредоточено на ответе G7 на пагубные торговые практики, направленные на подрыв наших экономик. Экономическая безопасность остается важнейшей общей заботой всех членов G7", - добавила глава Еврокомиссии.

Война Израиля и Ирана

Она подтвердила право Израиля на самооборону, но подчеркнула, что дипломатическое решение является наилучшим вариантом в долгосрочной перспективе для решения проблемы ядерной программы Ирана.

"Иран является главным источником региональной нестабильности, и мы всегда ясно заявляли: у Ирана никогда не может быть ядерного оружия", - заявила она.

"Недавние события подчеркнули растущую взаимосвязь между конфликтами в Европе, с одной стороны, и на Ближнем Востоке, с другой. Одинаковые беспилотники и баллистические ракеты, разработанные и произведенные в Иране, без разбора наносят удары по городам Украины и Израиля", - сказала глава Еврокомиссии.