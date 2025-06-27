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На Росію полетять десятки тисяч далекобійних дронів: Умєров повідомив про важливе рішення

Україна, П'ятниця 27 червня 2025 14:00
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На Росію полетять десятки тисяч далекобійних дронів: Умєров повідомив про важливе рішення Фото: Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус, Юлія Акимова

Україна планує збільшити кількість ударів далекобійними дронами по території Росії в декілька разів. Це будуть десятки тисяч дронів.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міністр, минулого року Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deep strike), що дозволило регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибині ворога.

За його словами, усі поставки дронів відбуваються за графіком, а виконання операцій здійснюється щоденно згідно із затвердженими планами.

"Приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів", - сказав він журналістам.

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Умєров повідомив, сьогодні українські виробники досягли рівня, що дозволяє виготовляти понад 4 мільйонів дронів на рік.

"І цього року у нас буде поставлено на фронт понад 4 мільйона дронів. Станом на сьогодні, вже фронт отримав до 1,5 млн дронів",- сказав він.

Раніше комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс сказав, що у 2025 році Україні для покриття лінії фронту буде потрібно виготовити близько 4 млн дронів.

Кубілюс також пропонує створити армію дронів в Європі. За його словами, для нападу на країни НАТО у Росії може бути близько 5 мільйонів безпілотників.

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