Україні для оборони всієї лінії фронту потрібно 4 млн дронів, - єврокомісар
У 2025 році Україні для покриття лінії фронту буде потрібно виготовити близько чотирьох мільйонів дронів.
Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Chatham House.
За його словами, у 2025 році для покриття лінії фронту буде потрібно виготовити близько чотирьох мільйонів дронів.
"На лінії фронту протяжністю 1200 км близько 80% влучань припадає на дрони – звичайний танк, який входить у зону ураження, виживає в середньому шість хвилин. Але росіяни також вміють використовувати дрони, тому Україна підрахувала, що цього року виробить чотири мільйони дронів для покриття цієї лінії фронту", - розповів єврокомісар.
Кубілюс також порівняв ці потреби з ситуацією в країнах ЄС.
"Я почав рахувати, скільки дронів знадобиться державам-членам ЄС або НАТО в разі атаки Росії. Литва, моя країна, має 200 км кордону з Калінінградом і 700 км з Білоруссю - нам знадобиться близько трьох мільйонів дронів на рік", - сказав він.
При цьому єврокомісар наголосив, що дрони потребують оновлення кожні кілька місяців.
За його словами, традиційна модель оборонної промисловості, яка базується на довгострокових контрактах і стабільності, не відповідає вимогам нової війни.
"Це виклик, який ми обговорюємо з НАТО - як мають змінитися цілі щодо спроможностей у нових умовах", - заявив єврокомісар.
Він навів пораду українців: формувати команди інженерів, конструкторів, операторів та цифрових фахівців, зберігати запаси компонентів, але не виготовляти дрони наперед - адже невідомо, які саме будуть потрібні.
Кубілюс також розповів про ще один елемент української інноваційної системи - бонуси для операторів дронів за уражені цілі.
"Знищення дорогої російської системи дає 200 балів, тоді як за влучання у солдата - лише шість. Оператори змагаються між собою, а переможці отримують найкращі дрони", - повідомив він.
"Йдеться не лише про дрони, а про зовсім інший підхід до ведення оборони", - підсумував Кубілюс.
Виробництво дронів України з Францією
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із французьким колегою Себастьєном Лекорню, під час якої запропонував об’єднати зусилля у сфері оборонного виробництва. Він підкреслив, що Україна володіє унікальним бойовим досвідом, а Франція - потужними виробничими можливостями, що створює підґрунтя для ефективної співпраці.
Питання спільного виробництва обговорювалося і на засіданні формату "Рамштайн". За словами Умєрова, до України регулярно надходять пропозиції від партнерів щодо будівництва підприємств із виготовлення сучасної зброї. Деякі країни готові запускати виробництво українських розробок у себе за ліцензією.
Міністр оборони Франції підтвердив участь Renault у виробництві безпілотників на українській території, назвавши це співробітництво "безпрецедентним". Характеристики майбутніх дронів поки що не розголошуються, однак Лекорню зазначив, що нові апарати будуть використовуватися і французькими військовими - зокрема для навчання та підготовки до можливих кризових ситуацій.
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