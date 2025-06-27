На Россию полетят десятков тысяч дальнобойных дронов: Умеров сообщил о важном решении
Украина планирует увеличить количество ударов дальнобойными дронами по территории России в несколько раз. Это будут десятки тысяч дронов.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Как отметил министр, в прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deep strike), что позволило регулярно осуществлять высокоточные удары по критическим целям в глубине врага.
По его словам, все поставки дронов происходят по графику, а выполнение операций осуществляется ежедневно согласно утвержденным планам.
"Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов", - сказал он журналистам.
Украина наращивает собственные промышленные возможности
Умеров сообщил, сегодня украинские производители достигли уровня, позволяющего изготавливать более 4 миллионов дронов в год.
"И в этом году у нас будет поставлено на фронт более 4 миллионов дронов. По состоянию на сегодня, уже фронт получил до 1,5 млн дронов",- сказал он.
Ранее комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сказал, что в 2025 году Украине для покрытия линии фронта потребуется изготовить около 4 млн дронов.
Кубилюс также предлагает создать армию дронов в Европе. По его словам, для нападения на страны НАТО у России может быть около 5 миллионов беспилотников.
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