На Россию полетят десятков тысяч дальнобойных дронов: Умеров сообщил о важном решении

Украина планирует увеличить количество ударов дальнобойными дронами по территории России в несколько раз. Это будут десятки тысяч дронов.

Как отметил министр, в прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deep strike), что позволило регулярно осуществлять высокоточные удары по критическим целям в глубине врага.

По его словам, все поставки дронов происходят по графику, а выполнение операций осуществляется ежедневно согласно утвержденным планам.

"Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов", - сказал он журналистам.

Украина наращивает собственные промышленные возможности

Умеров сообщил, сегодня украинские производители достигли уровня, позволяющего изготавливать более 4 миллионов дронов в год.

"И в этом году у нас будет поставлено на фронт более 4 миллионов дронов. По состоянию на сегодня, уже фронт получил до 1,5 млн дронов",- сказал он.