Росію не переобрали до ради Міжнародної організації цивільної авіації, - Reuters

Росія не була переобрана до керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) через її агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, Росія не набрала достатньої кількості голосів для того, щоб залишатися частиною керуючої ради ICAO, до якої входять 36 держав.

У Reuters наголошують, що таке рішення було одним з жестів країн Заходу, які хочуть, щоб Росія понесла відповідальність за вторгнення в Україну.