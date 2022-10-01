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Росію не переобрали до ради Міжнародної організації цивільної авіації, - Reuters

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Монреаль, Субота 01 жовтня 2022 17:33
Росію не переобрали до ради Міжнародної організації цивільної авіації, - Reuters Фото: Росію не переобрали до ради Міжнародної організації цивільної авіації (flickr by Wayne Farley)
Автор: Іван Носальський

Росія не була переобрана до керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) через її агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, Росія не набрала достатньої кількості голосів для того, щоб залишатися частиною керуючої ради ICAO, до якої входять 36 держав.

У Reuters наголошують, що таке рішення було одним з жестів країн Заходу, які хочуть, щоб Росія понесла відповідальність за вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ICAO заявила про проблеми з безпекою польотів цивільної авіації в Росії. Через це інші країни можуть забороняти літакам РФ літати у їхньому повітряному просторі.

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