ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские самолеты могут перестать пускать в другие страны: названа причина

Новина українською →
Четверг 15 сентября 2022 22:45
Российские самолеты могут перестать пускать в другие страны: названа причина Иллюстративное фото: российские самолеты могут перестать пускать в другие страны (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что у России есть проблемы с безопасностью полетов. Теперь другие страны могут запрещать самолетам РФ летать в их воздушном пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Теперь в списке всех стран на сайте ICAO напротив России стоит красный флажок, который свидетельствует о проблемах с безопасностью полетов гражданской авиации. Организация понизила до 77,4% свою оценку эффективности реализации стандартов в категории "летная годность" в России.

При этом два неназванных эксперта в комментарии The Insider отметили, что на основании таких выводов ICAO другие страны могут закрывать свои воздушные пространства для самолетов РФ, поскольку за катастрофу, произошедшую над конкретной страной, несут ответственность власти этой страны.

По данным РБК, такое решение ICAO связано с двойной регистрацией российских самолетов.

Напомним, ранее стало известно, что молдавским авиакомпаниям запретили возобновлять рейсы в Россию в целях безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Росавиация
NEWS
В Украине обнаружили первый случай оспы обезьян
В Украине обнаружили первый случай оспы обезьян
DAILY
Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины