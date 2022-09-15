Российские самолеты могут перестать пускать в другие страны: названа причина

Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что у России есть проблемы с безопасностью полетов. Теперь другие страны могут запрещать самолетам РФ летать в их воздушном пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации .

Теперь в списке всех стран на сайте ICAO напротив России стоит красный флажок, который свидетельствует о проблемах с безопасностью полетов гражданской авиации. Организация понизила до 77,4% свою оценку эффективности реализации стандартов в категории "летная годность" в России.

При этом два неназванных эксперта в комментарии The Insider отметили, что на основании таких выводов ICAO другие страны могут закрывать свои воздушные пространства для самолетов РФ, поскольку за катастрофу, произошедшую над конкретной страной, несут ответственность власти этой страны.

По данным РБК, такое решение ICAO связано с двойной регистрацией российских самолетов.