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Росію необхідно зупинити в Україні, - Блінкен

Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що необхідно зупинити Росію в Україні, щоб вона не змогла напасти на країни НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Держсекретар вважає, що Росія може напасти на країни НАТО та спровокувати ширший конфлікт, до якого можуть бути залучені Сполучені Штати.

Також Блінкен похвалив ЗСУ за успіхи на фронті.

"Вони досягли значного прогресу за останній рік, відбили російську агресію, повернувши більше половини території, захопленої Росією з лютого 2022 року", - сказав Держсекретар.

Блінкен вважає, що якщо Конгрес не схвалить запит на допомогу Україні, то це буде вигідно трьом країнам.

"Єдині люди, які були б щасливими, якби запит на додатковий бюджет не був проголосований і не затверджений Конгресом, сидять у Москві, Тегерані та Пекіні", - заявив Блінкен.

Що цьому передувало

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів, з яких понад 60 млрд піде на допомогу Україні.

7 грудня республіканці заблокували винесений на обговорення законопроект. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у запит пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Президент Байден різко критикував провал голосування за допомогою Україні, назвавши це рішення політичним шантажем.

Детальніше про те, чому в США не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні, - у матеріалі РБК-Україна.

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