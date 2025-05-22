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Росію другу добу поспіль атакують дрони: ППО збивала цілі біля Москви

Фото: ударні безпілотники атакують Підмосков'я та кілька регіонів РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російська Федерація другу добу поспіль перебуває під атакою ударних безпілотників. Дрони масовано атакують прикордонні з Україною області та Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ, мера Москви Сергія Собяніна та російські пабліки.

В оборонному відомстві повідомили, що з 20.00 по 23.50 за Московським часом (наразі ідентичний Київському) черговими засобами ППО було знищено та перехоплено 77 безпілотних літальних апаратів:

  • 42 - над територією Курської області;
  • 14 - над територією Бєлгородської області;
  • дев'ять - над територією Московського регіону;
  • вісім - над територією Орловської області;
  • два - над територією Калузької області;
  • по одному - над територіями Рязанської і Тульської областей.

Зокрема, мер Москви Сергій Собянін о 22:29 повідомив про знищення шести безпілотників, а о 23:07 - про знищення ще трьох дронів, що летіли у напрямку російської столиці.

На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Тульська і Липецька області

Тим часом безпілотники літають над містом Єлець Липецької області. Місцеві жителі чули близько чотирьох вибухів.

До того ж, дрони атакують Тульську область. За даними Telegram-каналу Mash, жителі Пролетарського району повідомили про характерні звуки і спалахи, що почалися о 23:45.

Про вибухи в небі повідомили і жителі міста Новомосковськ Тульської області. Як повідомляє Telegram-канал SHOT, гучні удари було чути близько півночі у різних частинах міста. Попередньо, працювала ППО по безпілотниках.

Дронова атака на Росію

Зазначимо, що атака дронів на Росію триває вже другу добу поспіль. В ніч на 21 травня ударні безпілотники масовано атакували кілька регіонів країни-агресора.

Зокрема, вибухи лунали у Тульській і Рязанській областях. "Росавіація" призупиняла роботу аеропортів Калуги, Тули, Ярославля і Костроми.

Згодом виявилося, що БпЛА вдарили по Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області. Підприємство виробляє компоненти для гаубиць, танків і ракет.

Вдень 21 травня над кількома європейськими областями Росії також фіксували і збивали дрони.

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Атака дронів