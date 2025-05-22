Росію другу добу поспіль атакують дрони: ППО збивала цілі біля Москви

Російська Федерація другу добу поспіль перебуває під атакою ударних безпілотників. Дрони масовано атакують прикордонні з Україною області та Москву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ, мера Москви Сергія Собяніна та російські пабліки.
В оборонному відомстві повідомили, що з 20.00 по 23.50 за Московським часом (наразі ідентичний Київському) черговими засобами ППО було знищено та перехоплено 77 безпілотних літальних апаратів:
Зокрема, мер Москви Сергій Собянін о 22:29 повідомив про знищення шести безпілотників, а о 23:07 - про знищення ще трьох дронів, що летіли у напрямку російської столиці.
На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.
Тим часом безпілотники літають над містом Єлець Липецької області. Місцеві жителі чули близько чотирьох вибухів.
До того ж, дрони атакують Тульську область. За даними Telegram-каналу Mash, жителі Пролетарського району повідомили про характерні звуки і спалахи, що почалися о 23:45.
Про вибухи в небі повідомили і жителі міста Новомосковськ Тульської області. Як повідомляє Telegram-канал SHOT, гучні удари було чути близько півночі у різних частинах міста. Попередньо, працювала ППО по безпілотниках.
Зазначимо, що атака дронів на Росію триває вже другу добу поспіль. В ніч на 21 травня ударні безпілотники масовано атакували кілька регіонів країни-агресора.
Зокрема, вибухи лунали у Тульській і Рязанській областях. "Росавіація" призупиняла роботу аеропортів Калуги, Тули, Ярославля і Костроми.
Згодом виявилося, що БпЛА вдарили по Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області. Підприємство виробляє компоненти для гаубиць, танків і ракет.
Вдень 21 травня над кількома європейськими областями Росії також фіксували і збивали дрони.
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