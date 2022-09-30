Росію чекають "серйозні наслідки", якщо вона застосує ядерну зброю, - Столтенберг

На Росію будуть очікувати "серйозні наслідки", якщо вона вирішить застосувати ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Ми займаємось моніторингом того, що робить Росія. Ми не бачимо змін у їхньому ядерному розміщенні", - заявив генсек НАТО.

Також Столтенберг сказав, що НАТО повинно дати Росії знати, що на неї чекають серйозні наслідки за будь-яке використання ядерної зброї проти України.

"Ми маємо бути уважними, ми обмінюємося інформацією", - додав генсек.