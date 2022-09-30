Россию ждут "серьезные последствия", если она применит ядерное оружие, - Столтенберг

Россию будут ожидать "серьезные последствия", если она решит применить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Мы занимаемся мониторингом того, что делает Россия. Мы не видим изменений в их ядерном размещении", - заявил генсек НАТО.

Также Столтенберг сказал, что НАТО должно дать России знать, что ее ждут серьезные последствия за любое использование ядерного оружия против Украины.

"Мы должны быть внимательными, мы обмениваемся информацией", - добавил генсек.