Російську розвідку звинуватили у значному зростанні кіберзлочинів у Німеччині

Кіберзлочинність, яку вчиняють іноземні злочинці, зросла в Німеччині 2023 року. Вона збільшилася на 20%.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Нансі Фазер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Російський режим нас не залякає. Ми продовжимо робити все, щоб захистити нашу демократію від кібердій Росії, і продовжимо підтримувати Україну", - додала чиновниця.

Глава МВС Німеччини заявила, що відповідальність за напади несе російська військова розвідка.

Кількість кіберзлочинів, скоєних іноземними суб'єктами, постійно зростала відтоді, як влада Німеччини почала підраховувати ці цифри 2020 року. У 2022 році зростання становило 8%.

Російські кібератаки на Німеччину

Російські хакери на постійній основі намагаються нашкодити різним західним країнам, зокрема й Німеччині. Особливо це посилилося з того моменту, коли Берлін почав допомагати Києву.

Нещодавно РФ знову завдала кіберудару по Німеччині, після чого МЗС країни викликало "на килим" російського посла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.