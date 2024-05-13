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Российскую разведку обвинили в значительном росте киберпреступлений в Германии

Германия, Понедельник 13 мая 2024 16:03
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Российскую разведку обвинили в значительном росте киберпреступлений в Германии Архивное фото: министр внутренних дел Германии Нанси Фазер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Киберпреступность, которую совершают иностранные преступники, выросла в Германии в 2023 году. Она увеличилась на 20%.

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Нанси Фазер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Уровень угроз в сфере кибербезопасности остается высоким", - заявила Фазер.

Количество киберпреступлений, совершенных иностранными субъектами, постоянно росло с тех пор, как власти Германии начали подсчитывать эти цифры в 2020 году. В 2022 году рост составил 8%.

Глава МВД Германии заявила, что ответственность за нападения несет российская военная разведка.

"Российский режим нас не запугает. Мы продолжим делать все, чтобы защитить нашу демократию от кибердействий России, и продолжим поддерживать Украину", - добавила чиновница.

Российские кибератаки на Германию

Российские хакеры на постоянной основе пытаются навредить различным западным странам, в том числе и Германии. Особенно это усилилось с того момента, когда Берлин начал помогать Киеву.

Недавно РФ снова нанесла киберудар по Германии, после чего МИД страны вызвал "на ковер" российского посла.

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