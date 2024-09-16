Российского режиссера Трофимову включили в черный список Минкульта

Российско-канадскуго режиссера Анастасию Трофимову внесли в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Именно она срежиссировала документальный фильм "Русские на войне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций .

"Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло российско-канадскиого режиссера Анастасию Трофимову в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Бывшую работницу пропагандистского канала "Russia Today" внесли в этот список, в частности документальный фильм "Россияне на войне" War"), который она срежиссировала", - заявили в министерстве.

Несмотря на то, что фильм был продемонстрирован на Венецианском кинофестивале, показ фильма на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) ограничили.

После первого сеанса фильм был снят с программы из-за мер безопасности, вызванных возмущением Конгресса украинцев Канады, украинских и иностранных чиновников.

Заметим, что данный фильм распространяет российскую пропаганду и демонстрирует неприемлемую нейтральность войны России против Украины.

"Это пропагандистское кино не уделяет должного внимания зверствам, совершенным Россией во время вторжения, и не признает их. Фильм также продвигает идею, что эта война является "конфликтом двух братских народов", и что россияне якобы так же являются ее жертвами, как и украинцы. , что неприемлемо в условиях реальных событий, которые происходят в Украине", - добавили в Минкульте.

В то же время, министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины противостоит любым попыткам использования искусства как инструмента российской пропаганды.

"Случаи, подобные деятельности Трофимовой, являются частью более широкой информационной войны, которую ведет Российская Федерация, пытаясь оправдать свою агрессию через культуру и медиа. Мы боремся с продвижением фальшивых нарративов и манипуляций, которые пытаются подменить правду и снять ответственность с агрессии министр.